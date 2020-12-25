Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что Александра Трусова получила справедливые оценки за свою короткую программу на чемпионате России.

Фигуристка отказалась от исполнения тройного акселя и чисто исполнила свою программу. Она заняла четвертое место, проиграв трем ученицам Этери Тутберидзе. Тройной аксель был лишь у одной из них — Камилы Валиевой, которая допустила падение.

«Могу быть субъективной, но когда Трусова не прыгает элементы ультра-си, то для меня из ее прокатов уходит какой-то нерв. Возможно, это потому что я жду от нее этих элементов. Но, на мой взгляд, сегодня это место ее и есть. Я все равно хочу увидеть от нее элементы «ультра-си», она этим славится, этого мы от нее и ждем», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Напомним, после оглашения оценок Трусовой трибуны на арене «Трактор» в Челябинске освистали судейскую бригаду.