Биатлонисты сборных Норвегии и Франции пропустят традиционную Рождественскую гонку в 2020 году.

Об этом сообщает Ski-nordique.net. Гонка состоится 28 декабря. Как правило, мероприятие проводится в Гельзенкирхене (Германия) на домашнем стадионе футбольного клуба «Шальке 04», однако в этом году из-за пандемии коронавируса оно было перенесено в Рупольдинг.

Российскую команду будут представлять Евгения Павлова и Матвей Елисеев. За Германию выступят две команды — Дениз Херманн и Бенедикт Долль, Франциска Пройс и Симон Шемп. В составе итальянского дуэта приедут Доротея Вирер и Лукас Хофер.

Маркета Давидова и Михаил Крчмар будут представлять Чехию, Лиза Тереза хаузер и Юлиан Эберхард — Австрия.

За Украину выступят Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный, за Швеции — Элизабет Хегберг и Турстейн Стенерсен, за Швейцарию — Лена Хекки и Себастьян Штальдер, за Белоруссию -Динара Алимбекова и Антон Смольский.