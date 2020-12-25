Олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвел итог женской короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Первые три места занимают ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева, на четвертой строчке идет Александра Трусова.

«Все произвели сегодня достойное впечатление. Но вот что удивило: могут срываться прыжки, вращения, а сегодня как-то не пошли у некоторых фигуристок дорожки шагов. Но в целом получилось достаточно справедливое распределение девушек в турнирной таблице», — сказал Ягудин, слова которого приводит ТАСС.

Экс-спортсмен добавил, что хотел бы увидеть чисто исполненный тройной аксель Камилы Валиевой, но в целом все фигуристки боролись до конца. По мнению Ягудина, произвольная программа получится интригующей, поскольку результаты после первого дня соревнований очень плотные.

Произвольная программа состоится в субботу, 26 декабря, и начнется в 17:00 мск.