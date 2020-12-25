Хореограф и постановщик Илья Авербух подвел итог женской короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

По мнению Авербуха, все участницы выглядели скованно и чрезмерно волновались.

«Сложность подготовки так или иначе сказывается, но подчеркну: Аня Щербакова выглядела на льду блестяще. Небольшая ошибка во время вращения, но всё остальное было прекрасно исполнено, да и вращение было исполнено хорошо», — приводит слова Авербуха Sport24.

Эксперт добавил, что на риск пошла только Камила Валиева, исполнившая тройной аксель, но он не донца получился.

«Саша Трусова отказалась от риска, поэтому так всё вышло. В компонентах она всё ещё уступает той же Щербаковой», — сказал Авербух.

Он подчеркнул, что короткая программа ни на что не влияет, поскольку отрыв между спортсменками очень маленький, и всё будет решаться в произвольной.