Михаил Коляда выиграл чемпионат России, Александра Трусова — четвертая после короткой программы. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Коляда выиграл чемпионат России

В Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин победил Михаил Коляда, в межсезонье перешедший в группу Алексея Мишина. Второе место занял Макар Игнатов, третьим сенсационно стал Марк Кондратюк.

Степанова/Букин — лучшие в танцах на льду

В танцах на льду на чемпионате России победили Александра Степанова и Иван Букин, которые выступали впервые в этом сезоне. Серебро у Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, бронза — у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина.

Трусову опустили под учениц Тутберидзе

У женщин на ЧР состоялась короткая программа, по итогам которой лидируют три ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева. При этом все они допустили ошибки: у Щербаковой был небольшой сбой на вращении, у Усачевой — на дорожке, а Валиева упала с тройного акселя. Александра Трусова стала 4-й с чистым прокатом.

«Спартак» хочет пригласить Бенитеса

Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира сообщил, что «Спартак» рассматривает главного тренера «Далянь Ифан» Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско.

«Сочи» хочет вернуть Кокорина и Мостового

Футбольный клуб «Сочи» рассматривает возможность возвращения в команду нападающего Александра Кокорина и полузащитника Андрея Мостового. Клуб хочет взять игроков в аренду в зимнее трансферное окно.

Французы и норвежцы пропустят Рождественскую гонку

Биатлонисты из сборных Франции и Норвегии в этом году не выступят на традиционной Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря в Рупольдинге. Россию на мероприятии будут представлять Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

Рублев подтвердил, что сыграет на ATP Cup

Вторая ракетка России теннисист Андрей Рублев подтвердил, что выступит на командном турнире ATP Cup в Австралии в преддверии Australian Open. Этот турнир станет для спортсмена первым в сезоне.