В Эдмонтоне (Канада) стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 26 декабря, сборная России U20 проведет первый матч — против команды США. Игра будет проходить на стадионе «Роджерс Плэйс» и начнется в 05:30 по московскому времени.

Транслировать встречу будет Первый канал по телевидению и на сайте. Перейти на страницу, где будет эфир, можно по ссылке.

Напомним, сборная России попала в группу В, где ее соперниками также будут команды Швеции, Чехии и Австрии.

Год назад на МЧМ-2020 в Чехии российская команда встретилась со сборной США также на групповом этапе, победу в матче со счетом 3:1 тогда одержали американские хоккеисты.