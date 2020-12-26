В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 26 декабря, состоится произвольная программа у женщин, спортсменки выйдут на лед в 17:00 по московскому времени.

После короткой программы лидирует Анна Щербакова, набравшая 80,31 балла. На второй строчке располагается Камила Валиева (79,99), на третьей — Дарья Усачева (76,72). Все три фигуристки представляют группу Этери Тутберидзе.

В последней, сильнейшей разминке, также выступят Александра Трусова, идущая четвертой с результатом 75,76 балла, Елизавета Туктамышева (5-я, 73,56) и Елизавета Нугуманова (6-я, 73,26).

Майя Хромых накануне стала 7-й, Анастасия Гулякова — 8-й, Софья Самодурова — 10-й, Станислава Константинова — 13-й.