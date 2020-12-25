Эксперты и профессионалы по графике из компании Digital Foundry объявили свой список из девяти игр с лучшей графикой за текущий год по их мнению. Лучшим тайтлом стала неоднозначная игра Cyberpunk 2077 от разработчиков CD Projekt RED.
Также в тройку лучших вошёл эксклюзив на PlayStation Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и симулятор Microsoft Flight Simulator, а замыкающей рейтинг стала кубическая игра Minecraft RTX.
- Cyberpunk 2077; э
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
- Microsoft Flight Simulator;
- Half-Life: Alyx;
- The Last of Us Part II;
- Demon’s Souls;
- Doom Eternal;
- Ori and The Will of the Wisps;
- Minecraft RTX.
Ранее студия-разработчик CD Projekt RED выпустила глобальное обновление для игры Cyberpunk 2077 для ПК и консолей. Были изменены квесты, а также Убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ.
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