Эксперты и профессионалы по графике из компании Digital Foundry объявили свой список из девяти игр с лучшей графикой за текущий год по их мнению. Лучшим тайтлом стала неоднозначная игра Cyberpunk 2077 от разработчиков CD Projekt RED.

Также в тройку лучших вошёл эксклюзив на PlayStation Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и симулятор Microsoft Flight Simulator, а замыкающей рейтинг стала кубическая игра Minecraft RTX.

  1. Cyberpunk 2077; э
  2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
  3. Microsoft Flight Simulator;
  4. Half-Life: Alyx;
  5. The Last of Us Part II;
  6. Demon’s Souls;
  7. Doom Eternal;
  8. Ori and The Will of the Wisps;
  9. Minecraft RTX.

Ранее студия-разработчик CD Projekt RED выпустила глобальное обновление для игры Cyberpunk 2077 для ПК и консолей. Были изменены квесты, а также Убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ.