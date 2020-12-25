Эксперты и профессионалы по графике из компании Digital Foundry объявили свой список из девяти игр с лучшей графикой за текущий год по их мнению. Лучшим тайтлом стала неоднозначная игра Cyberpunk 2077 от разработчиков CD Projekt RED.

Также в тройку лучших вошёл эксклюзив на PlayStation Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и симулятор Microsoft Flight Simulator, а замыкающей рейтинг стала кубическая игра Minecraft RTX.

Cyberpunk 2077; э Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; Microsoft Flight Simulator; Half-Life: Alyx; The Last of Us Part II; Demon’s Souls; Doom Eternal; Ori and The Will of the Wisps; Minecraft RTX.

Ранее студия-разработчик CD Projekt RED выпустила глобальное обновление для игры Cyberpunk 2077 для ПК и консолей. Были изменены квесты, а также Убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ.