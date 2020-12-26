Молодежная сборная России переиграла США на молодёжном чемпионате мира 2021 года. Стартовая встреча команды Игоря Ларионова завершилась со счётом 5:3 в пользу россиян, которые добыли первую победу на турнире в Эдмонтоне.

Первую шайбу российской команды забил форвард молодежки Василий Пономарёв, который удачно подправил шайбу с лета. Американцы восстановили равновесие с помощью Кэма Йорка, бросившего от синей линии.

Во втором периоде россияне забросили сразу три шайбы. Забивали Захар Бардаков, дубль сделал Пономарёв, а также отличился Илья Сафонов, воспользовавшийся грубой ошибкой. В третьем периоде американцы Джон Фариначчи и Тревор Зеграс сократили отставание. Окончательный счёт матча зафиксировал Егор Чинахов, забивший в пустые ворота.