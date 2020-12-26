Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в мастер-классе в школе фигурного катания победительницы Олимпиады в Турине Татьяны Навки. 18-летняя чемпионка Пхенчана показала свои умения юным фигуристам.

Солидный ролик о мастер-классе опубликован на странице школы в инстаграме.

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Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. В этом году спортсменка сосредоточилась на работе в «Ледниковом периоде» и учебе в вузе.

Ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала сборную России по хоккею перед стартом молодёжного чемпионата мира—2021.