Ночью состоялся первый матч МЧМ-2021 Россия — США. Игра прошла на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и закончилась успехом команды Игоря Ларионова со счетом 5:3.
У победителей дублем отметился Василий Пономарев. Еще по шайбе забросили Илья Сафонов, Захар Бардаков и Егор Чинахов.
Представляем видео голов российской команды.
Счет открыл Пономарев.
????ГООООООЛАААААСОООООО!!!!???? ВАСЯ ПОНОМАРЕВ!!! ОТЛИЧНОЕ ПОДСТАВЛЕНИЕ В ДАЛЬНЮЮ ДЕВЯТКУ! 1:0!!!!#россиявмоемсердце #WorldJuniors #RUSUSA
— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020
Вторую шайбу забросил Бардаков.
????ГОООООЛЕЕЕЕШНИИИИИК!!!???? ДООООРОООООГОЙ ДЛИННОЮ!!! ЗАХАР! БАРДАКОВ!!! ВЫШЕЛ В НОЛЬ – И 2:1!!!!!#россиявмоемсердце #WorldJuniors #RUSUSA
— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020
Далее Пономарев сделал дубль.
????ГООООООООЛ!!!!???? ДУБЛЬ ПОНОМАРЕВА!!!! А АССИСТ УХОДИТ ЗАЩИТНИКУ СБОРНОЙ США!!! 3:1!!!#россиявмоемсердце #WorldJuniors #RUSUSA
— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020
Затем забросил Илья Сафонов.
????ГОООООООЛАААААСОООО!!!???? 4:1!!!
Потерял Найт и шайбу, и ворота, а вот Илья Сафонов нашел и то, и другое! #россиявмоемсердце #WorldJuniors #RUSUSA
— Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020
Пятую шайбу в пустые ворота отправил Егор Чинахов.
EMPTY NETTER seals it for @russiahockey with 21.4 seconds to go. #WorldJuniors pic.twitter.com/nxWbbsaGbn
— IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2020
В следующей игре на МЧМ-2021 сборная России сыграет с чехами. Матч состоится 28 декабря, начало — в 05:30 по московскому времени.
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