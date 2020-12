Ночью состоялся первый матч МЧМ-2021 Россия — США. Игра прошла на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и закончилась успехом команды Игоря Ларионова со счетом 5:3.

У победителей дублем отметился Василий Пономарев. Еще по шайбе забросили Илья Сафонов, Захар Бардаков и Егор Чинахов.

Представляем видео голов российской команды.

Счет открыл Пономарев.

Вторую шайбу забросил Бардаков.

Далее Пономарев сделал дубль.

Затем забросил Илья Сафонов.

Пятую шайбу в пустые ворота отправил Егор Чинахов.

EMPTY NETTER seals it for @russiahockey with 21.4 seconds to go. #WorldJuniors pic.twitter.com/nxWbbsaGbn

— IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2020