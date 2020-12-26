Ночью состоялся первый матч МЧМ-2021 Россия — США. Игра прошла на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и закончилась успехом команды Игоря Ларионова со счетом 5:3.

У победителей дублем отметился Василий Пономарев. Еще по шайбе забросили Илья Сафонов, Захар Бардаков и Егор Чинахов.

Представляем видео голов российской команды.

Счет открыл Пономарев.

Вторую шайбу забросил Бардаков.

Далее Пономарев сделал дубль.

Затем забросил Илья Сафонов.

????ГОООООООЛАААААСОООО!!!???? 4:1!!!

Потерял Найт и шайбу, и ворота, а вот Илья Сафонов нашел и то, и другое! #россиявмоемсердце #WorldJuniors #RUSUSA — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020

Пятую шайбу в пустые ворота отправил Егор Чинахов.

В следующей игре на МЧМ-2021 сборная России сыграет с чехами. Матч состоится 28 декабря, начало — в 05:30 по московскому времени.