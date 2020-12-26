Прямая трансляция матча Единой лиги ВТБ «Астана» — «Зенит»

Баскетбольный «Зенит» сегодня, 26 декабря, сыграет с казахстанской «Астаной» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Игра состоится на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Нур-Султане, Казахстан. Начало игры — в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь:



В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ «Зенит» одержал семь побед и лидирует в лиге по потерянным очкам. За восемь туров команда Хавьера Паскуаля набрала 15 очков. «Астана» за девять туров собрала 12 очков.

В предыдущей игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях уступил «Локомотив-Кубань», а до этого одержал семь побед подряд. «Астана» в последнем туре обыграла на выезде пермскую «Парму» с минимальным разрывом в счете 83:84.