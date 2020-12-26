Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги встречи с командой США (5:3) на чемпионате мира 2021 года.

По словам Ларионова, в первом официальном матче команда приложила максимум усилий, хотя было непросто выйти на лед спустя 48 часов матча с Канадой.

«Честно скажу, ребята отработали феноменально. Это заслуга коллектива, который выложился, принёс первые три очка команде и нашим болельщикам, которые переживают за нас по всему миру», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Напомним, что в составе сборной России дубль сделал Василий Пономарев. По шайбе забросили Бардаков, Сафонов и Чинахов.