КХЛ. Прямая трансляция матча «Динамо» — СКА

СКА в Москве сыграет со столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить сегодня, 26 декабря, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.