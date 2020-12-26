КХЛ. Прямая трансляция матча «Динамо» — СКА

СКА в Москве сыграет со столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить сегодня, 26 декабря, и начнется в 16:00 по московскому времени.
Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.
В текущем сезоне СКА и «Динамо» уже сыграли одну игру в Санкт-Петербурге, она завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей из Москвы.
В данный момент СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, команда Валерия Брагина набрала 55 очков за 39 туров. «Динамо» пока занимает четвертую строчку, за 37 туров эта команда сумела набрать 48 очков.
Последние четыре тура регулярного чемпионата СКА не проигрывает, «Динамо» же в предыдущем матче дома уступило казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:7.
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