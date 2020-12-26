Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов оценил слова главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который в ноябре заявил, что для него лучше бездарный Заболотный, чем талантливый Чалов, который ничего не делает.

«Эфир не смотрел. Потом прочитал в интернете. Меня это не задело. У главного тренера свое мнение — если нужно, все обсудим с ним без проблем, — цитирует Чалова «Чемпионат».

Федор добавил, что приедет в сборную, если вызовут. Подчеркнув, что играет за честь страны, а сборная — одна из его целей на ближайшее время.

Напомним, что в заключительном матче чемпионата России перед зимней паузой Чалов оформил хет-трик в ворота «Ростова».