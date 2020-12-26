Форвард «Зенита» Малком уверенно лидирует по показателю успешных обводок в чемпионате России. Бразилец стал лучшим игроком первой части сезона РПЛ по количеству успешных попыток.

Как сообщает пресс-служба лиги, Малком сделал 76 процентов успешных обводок за первые 19 туров, что является сильнейшим показателем в чемпионате. Это очень хороший процент, который ставит под сомнение мнение о том, что трансфер Малкома является провальным.

Напомним, что 23-летний Малком перебрался из «Барселоны» в «Зенит» летом 2019 года за 40 миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ бразилец сыграл 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.