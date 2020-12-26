Российский теннисист Андрей Рублёв поведал о случае, который произошел с ним во время теста на коронавирус.

Рублеву очень запомнился тест, который был сделан после возвращения с Adria Tour. В Барселоне брали тест, но сделали это жестко.

У меня даже из носа пошла кровь», — заявил Рублёв в интервью Marca.

По словам Рублева, коронавирус доставляет проблемы в том смысле, что ты понимаешь, что это что-то неконтролируемое. Рублев отметил, что это может коснуться вас независимо от того, сколько мер предосторожности вы принимаете.

Напомним, что Рублев стал самым прогрессирующим игроком года в ATP.