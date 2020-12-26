Коронавирус: сколько заболевших в России на 26 декабря

На утро субботы, 26 декабря, в России было зафиксировано 29 258 новых случаев заражения коронавирусом. Официальная статистика приведена на портале стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было обнаружено 3 021 964 случаев заражения коронавирусом. Из них 2 426 439 человека выздоровели, 54 226 человек стали жертвами пандемии. Активных случаев в стране на данный момент более полумиллиона.

В Москве за последние сутки было диагностировано 7480 новых случаев коронавируса, еще 3755 случай обнаружен в Санкт-Петербурге. 1615 новых случаев вошло в статистику по Московской области.

В общей сложности в России было проведено 88,6 млн тестов на коронавирус.