Наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов после победной встречи со сборной США на МЧМ-2021 оценил действия вратаря СКА Ярослава Аскарова.

Ларионов допустил, что голкипер волновался, что характерно для первого матча и молодости.

«В любом случае, победили благодаря его шикарной игре. Подчистим те вещи, которые были в конце третьего периода», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Отметим, что сборная России победила сборную США в первом матче турнира со счетом 5:3. Россияне прервали серию из пяти поражений подряд от американцев в рамках молодежного чемпионата мира.