Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Майя Хромых рассказала, как изменила ее личность короткая программа.

Хромых нравится ее короткая программа, а также фигуристка отметила, что за лето повзрослела, выросла по голове и внешне.

«Мне кажется, эта программа открыла меня. Раньше я была зажатой, особо ни с кем не общалась, только с определенными людьми. А сейчас я не стесняюсь подойти к незнакомому человеку, спросить, даже поговорить. Я стала больше смеяться, не замыкаюсь в себе», — приводит слова Хромых Первый канал.

По словам Хромых, когда ей поставили эту программу, она стеснялась улыбаться на тренировке. За это Этери Георгиевна фигуристку немного ругала, потому что такая программа, где нужно улыбаться, а сейчас это происходит само собой. т

На чемпионате России в Челябинске после короткой программы Хромых занимает седьмое место с результатом 72,93 баллов.