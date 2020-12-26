Бывший тренер «Анжи», а ныне наставник «Урарту» из Армении Александр Григорян рассказал, как в молодости страдал алкоголизмом.

Григорян поведал, что разводился с женой .

«Причина была банальной. Могу признаться, я пил. Не выпивал, а пил. В 29 лет вообще перестал пить и даже выпивать», — сказал Григорян в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Григорян отметил, что пришел к тому, что спортсмен высокого уровня должен вести аскетичный образ жизни. Григоря объяснил, почему начал выпивать. По его мнению, кто лучше играет, тот больше пьет. В «Асмарале» тогда были великолепные футболисты, которые пили каждый день.