Вице-чемпионка Европы и двукратная чемпионка России Анна Щербакова сделала тренировочный прокат произвольной программы перед выступлением на чемпионате России в Челябинске.

Фигуристка рухнула с четверного лутца, после чего сделала бабочку на флипе.

Щербакова взяла паузу, а затем продолжила прокат и сделала чисто несколько прыжков, в том числе каскад тройной лутц плюс тройной риттбергер. Под занавес программы 16-летняя спортсменка споткнулась, делая дорожку шагов.

После исполнения тренировочных упражнений Анна около двух минут пообщалась с тренерами — Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.