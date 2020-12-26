В рамках 15-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» встретится на своем поле со столичным «Челси» . Матч пройдет на арене «Эмирейтс» в субботу, 26 декабря, начало — в 20:30 по московскому времени.

«Арсенал»

В первых числах зимы 2020 года «Арсенал» не смог справиться с «Тоттенхэмом» и в близкой борьбе проиграл своим соперникам со счётом 1-2 в рамках АПЛ, затем, клуб встретился с «Дандолком» в Лиге Европы и без каких-либо проблем обыграл их со счётом 4-2.

После чего, «канониры» встретились в местном чемпионате против «Бернли» и проиграли со счётом 0-1 и сразу следом с ничейным результатом сыграли против «Саутгемптоном» (1-1). Примечательно, что «Арсенал» дважды был в меньшинстве.

Последние же матчи для футбольного клуба прошли также не очень успешно, сперва в рамках АПЛ они не справились с «Эвертоном» со счётом 1-2, а затем в четвертьфинале Кубка лиги проиграли «Манчестер Сити» со счётом 4-1.

«Челси»

«Челси» в декабре начали очень неплохо. Клуб обыграл на гостевых трибунах «Севилью» с разгромным счётом 4-0. После этой победы, лондонцы обеспечили себе первое место в группе Лиги Чемпионов. Далее, «Челси» обыграли «Лидс» со счётом 3-1.

На домашний матч ЛЧ с «Краснодаром» лондонцы выпустили второй состав, который сыграл вничью 1:1, после чего «Челси» уступил на выезде «Эвертону» (0:1).

Прогноз и ставки

На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.95, на ничью — 3.55, а на победу «Челси» — 1.95.

Эксперты считают, что в сегодняшнем матче «Челси» должны обыгрывать своих соперников, но игра должна быть плотной, поэтому предлагают прогноз на победу «Челси» и обе забьют с коэффициентом 2.80.