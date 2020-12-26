В киберспортивном мире каждый игрок из тир-3 и тир-2 команд всегда пытается показать себя с наилучшей стороны попасть в тир-1 коллектив, либо вместо с командой добиться такого результата. Упорные и изнурительные тренировки помогают лучшим из них, и они начинают играть в таких сильных командах в Dota 2, как Team Secret, OG и прочие. А куда стремиться дальше? Кроме достижений на турнирах. В данной статье мы разберём почему профессионельные игроки уходят из лучших команд.

Так игрок команды Evil Geniuses в Dota 2 Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян поделился своими мыслями о бывшем коллективе Fnatic и причинах перехода под флаги североамериканской организации. Киберспортсмен признался, что засиделся в комфортных условиях.

Решение присоединиться к EG пришло из-за того, что я хотел играть в новой среде. Последние три года я выступал в Юго-Восточной Азии. Думаю, что я слишком засиделся здесь, в комфортных для себя условиях. Когда мне слишком комфортно, я перестаю выкладываться на полную и показывать все, на что способен в игре.

Iceiceice начал выступал за «Злых Гениев» 14 ноября 2020 года. До этого на третьей позиции выступал российский киберспортсмен Роман RAMZEs Кушнарёв

RAMZEs же также ушёл из Evil Geniuses и перешёл в СНГ-регион, чтобы сыграть с бывшими тиммейтами из Virtus.pro. Кушнарёв некоторое время выступал в миксе Just Error, в котором он не получал никакую оплату, однако были предложения от организаций о подписании данного микса.

Киберспортсменами в Dota 2 движет мысль о победе на главном турнире года The International. Так, европейская команда OG собралась вместе за месяц до старта турнира и прошла через открытые квалификации до финала чемпионата и выиграла его в сумасшедшей игре с PSG.LGD.

Пэй Сян долгое время играл в азиатском регионе, в котором было очень много скандалов связанных с подставными матчами. Ранее комментатор по Dota 2 Рустам Adekvat Мавлютов поделился своими мыслями относительно нашумевших скандалов, связанных с подставными матчами в китайском регионе. Мавлютов заявил, что для данной сцены это уже является полулегелизованным миров, с которым никто не хочет бороться.