Сборная России определилась с заявкой на ATP Cup, который состоится с 1 по 5 февраля в Мельбурне. На кортах Австралии сыграют первая и вторая ракетки страны Даниил Медведев и Андрей Рублев.

За сборную Сербии сыграют Новак Джокович и Душан Лайович. За испанцев выступят Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут. Маттео Берртттини и Фабио Фньини сыграют за Италию. За Швейцарию будут выступать Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

Австралия имеет wild card на правах хозяйки турнира, но еще не объявила свой состав. Сборная Канады выступит в качестве запасных, за нее выступают Денис Шаповалов и Милош Раонич.

Призовой фонд турнира был сокращен в два раз по сравнению с прошлым годом.