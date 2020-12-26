Тренер Алексей Мишин рассказал, что Елизавета Туктамышева может не выступить с произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Туктамышева выглядела нездоровой на тренировке, сделав бабкочку на тройном акселе.

«Состояние у Лизы слабое, вирус не отступил. Пока непонятно, будет ли она выступать в произвольной», — цитирует Мишина Sport24.

Напомним, что Туктамышева на чемпионате России занимает пятое место с результатом 73,56 баллов. Лидирует Анна Щербакова.

Чемпионка мира и Европы 2015 года готовилась к чемпионату России, перенеся коронавирус.