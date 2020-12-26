Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что руководитель молодежного департамента клуба Андрей Аршавин может стать спортивным директором «Зенита».

По словам Радимова, Аршавин вполне может стать спортивным директором, однако у него нет того опыта, который необходим в этой работе — его нужно получить.

«Даже лучшие спортивные менеджеры тоже когда-то начинали и набивали шишки. Доверят Аршавину — хорошо, если нет, то дадут ему еще набраться опыта», — приводит слова Аршавина телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее Аршавин заявил, что пока не готов к роли спортивного директора. Аршавин не понимает, как, находясь в этой должности, ему покупать игроков из-за границы.