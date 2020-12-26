Инстаграм Федерации фигурного катания на коньках России сделал репост записи одной из фан-страниц, выразившего критику судейских оценок Александры Трусовой после короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Трусову обокрали! Я устал от российского судейства. Впервые согласен с Плющенко, – написано в этой публикации. Через какое-то время аккаунт ФФККР удалил репост.

Напомним, что обладательница бронзы чемпионата Европы набрала 75,76 балла, чисто выполнив свою программу. Оценками возмутился тренер 16-летней фигуристки Евгений Плющенко, позволив себе публичную критику Трусовой.

После короткой программы Трусова идет четвертой. Лидирует двукратная чемпионка России Анна Щербакова, дальше идут две воспитанницы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Дарья Усачева.

Соревнования продолжатся произвольной программы, которая начнется сегодня в 16:45 по московскому времени.