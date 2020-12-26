В Нур-Султане завершилась встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Астана» играла с «Зенитом». Петербургский клуб одержал победу со счетом 77:70.

Петербуржцы перенесли непростой перелет: сначала у самолет возникли проблемы с шасси, «Зенит» вынужден был 7 часов находиться в аэропорт.

Несмотря на это команда Хави Паскуаяля уверенно начала матч и после первой четверти вела с преимуществом в восемь очков — 17:9. Хозяева удалось сократить отставание к большому перерыву — 31:33.

В третьей четверти «Зенит» сделал солидный рывок, поведя с разницей в 20 очков (63:43). В заключительной четверти «Астана» сумела сделать камбек после рывка 14:0. Хозяева сократили отставание до четырех очков, однако после серии тайм-аутов «Зенит» довел матч до победы.

Самым результативным у победителей стал Уилл Томас, сделавший дабл-дабл — 19 очков и 12 подборов.