В США появились новые поправки к закону о консолидированных ассигнованиях на 2021 год. Помимо обеспечения правительственного финансирования для федеральных проектов в поправках также есть отдельная тема о нелегальном стриминге.

В постановлении записано, что теперь, если стример ведёт нелегальную трансляцию контента с целью получения финансовой прибыли, то это может быть основанием для уголовного наказания и тюремного заключения скором до десяти лет.

Сенатор Том Тиллис более подробно описал данную поправку и заявил, что ни один стример не должен беспокоиться о преследовании, так как закон в первую очередь нацелен на владельцев и распространителей пиратских ресурсов, которые используют запрещённый контент специально, невзирая на защиту авторских прав.

Стриминговыми сервисами также называются музыкальные и видео ресурсы, такие как Netflix и Spotify. Именно поэтому новые поправки больше всего касаются именно этой темы. Для североамериканского региона понятие «пиратство» со временем всё более и более «окрашивается» в противозаконный контекст.

Причиной этого стали многочисленные жалобы правообладателей контента на «пиратские» сервисы, из-за чего создатели музыки, фильмов, игр и прочих творческих направлений, страдают от нехватки прибыли и, в следствии чего, финансовых проблем внутри организации.

Так, нашумевшая игра Cyberpunk 2077 вышла без глобальной защиты, и программисты в день релиза уже взломали игру и выложили её в открытый доступ. Каждый игрок мог перейти на «пиратские» ресурсы и скачать Cybepunk 2077 без каких-либо проблем.