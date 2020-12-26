Киберспорту и геймингу в широком понимании не так много лет, как может показаться. Безусловно, первые киберспортивные турниры начались ещё более 30 лет назад, когда студенты университетов собирались за приставками и пытались побить рекорды друг друга. Далее пошли более организованные чемпионаты, например по Counter Strike и Starcraft. Именно в то же время и появились первые стримы и стримеры, так как надо было следить за турнирами и любимыми командами.

Однако в 2020 году, юные геймеры и стримеры, которые начинали свои карьеры в двухтысячных год уже обросли бородой и перешагнули отметку в 35, 40 и даже 45 лет. И начали задумываться о дальнейшем продолжении карьеры, помимо стримов.

Так, канадец Майк Shroud Гржесик поделился своими мыслями о будущей карьере и заявил, что планирует стать инвестором игр ААА-класса или создать свою собственную студию. Он признался, что с детства мечтал о создании собственных игр и хочет заниматься именно этим направлением после завершения карьеры стримминга.

Если бы у меня было $100 млн, то я бы вложил большую часть денег в игровую студию. Это было бы исполнением мечты. Думаю, что даже при отсутствии или очень небольшом количестве знаний обо всем этом, было бы действительно интересно учиться и заниматься разработкой.

Другие представители сферы также поделились мыслями о будущей деятельности. Некоторые бы ушли в ведущие и аналитики киберспортивных ивентов, другие просто стали отдыхать от работы и наслаждаться путешествиями.

Некоторое время назад в США появились новые поправки к закону о консолидированных ассигнованиях на 2021 год. Помимо обеспечения правительственного финансирования для федеральных проектов в поправках также есть отдельная тема о нелегальном стриминге. Ранее на nevasport вышла статья, разбирающая данную тему.