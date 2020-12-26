Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин выразив его отношении к президенту России Владимиру Путину, а также дал определение главе США Дональду Трампу.

По словам Овечкина, Трамп — веселый и дружелюбный, просто нормальный мужик. Разбирается в хоккее и является фанатов «Рейнджерс» — давних соперников клуба Овечкина.

«Путин — лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением. При этом у тебя не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым», — приводит слова Овечкина teamrussia.pro.

Александр Овечкин с 2005 года выступает в НХЛ за команду «Вашингтон Кэпиталс», хоккеист является воспитанником московского «Динамо».