Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова презентовала показательный номер в шоу «Ледниковый период».

В самом начале финального выпуска программы Загитова вышла на лед с номером, хореографом которого выступил продюсер шоу Илья Авербух. Загитова откаталась под песню Will I make it out alive американского композитора Томми Профитта.

Данная постановка является первой, над которой Загитова и Авербух работали вместе. Ранее Авербу ставил номера другим ученицам группы Этери Тутберидзе – Юлии Липницкой и Евгении Медведевой.

Загитова каталась в черном комбинезоне и полупрозрачной футболке. Данное выступление можно посмотреть в эфире Первого канала, который запланирован на 19:45.