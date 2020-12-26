Футбольный арбитр Никита Данченков проявил бурное недовольство решением суда по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, который избил его в августе во время любительского матча.

По словам Данченкова, этим результатом он недоволен, поскольку ожидал более серьезного наказания. Арбитр посетовал на правосудие в России и отметил, что сухим из воды выходит человек, который на глазах своего ребенка и сотен человек спокойно избивал человека.

«К сожалению, тут ничего не поделать. Очень обидно и очень мерзко, откровенно. Могу по этому поводу говорить очень много, много мыслей», — сказал Данченков.

Напомним, что Широков был приговорен к 100 часам обязательных работ и денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей.