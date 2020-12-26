Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль подвел итоги матча в Нур-Султане, где петербургский клуб одержал победу с разницей в семь очков.

По словам Паскуаля, команда начала игру хорошо, контролировала ход встречи. Однако затем произошел спад — «Зенит» потерял энергию, «Астана» играла лучше». Вторая половина матча была такой же — «Зенит» хорошо играл до конца третьей четверти, а в заключительном отрезке игры потерял преимущество.

«Это была игра со множеством взлетов и падений. В конце матча нам пришлось играть умнее и лучше, чтобы добыть эту важную для нас победу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Отметим, что поездка в Казахстан обернулась для «Зенита» дорожным приключением: вылет петербуржцев задержали на 7 часов. Команда спала всего 4 часа, но после матча с «Астаной» добыла себе первое место в таблице Единой лиги ВТБ.