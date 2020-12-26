В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 26 декабря, состоится произвольная программа у женщин, спортсменки выйдут на лед в 17:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, а также в YouTube.

Короткая программа состоялась днем ранее, по ее итогам в лидеры вышла двукратная чемпионка России Анна Щербакова. На втором месте идет Камила Валиева, на третьем — Дарья Усачева. Все три спортсменки представляют группу Этери Тутберидзе.

На четвертом месте идет Александра Трусова, на пятом — Елизавета Туктамышева, на шестом — Елизавета Нугуманова.