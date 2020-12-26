Российские биатлонистки Лариса Куклина и Татьяна Акимова будут готовиться к январским международным стартам вместе с национальной командой.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Ранее Куклина и Акимова пропустили первый спринт на «Ижевской винтовке». Согласно правилам отбора, теперь они смогут попасть в состав команды на этапы Кубка мира только тренерским решением.

Напомним, Куклина входила в состав сборной России с самого начала сезона, Акимова присоединилась к команде на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Затем обе спортсменки были отправлены на внутренние старты, чтобы подтвердить свое место в сборной.

На данный момент озвучены фамилии четырех российских биатлонисток, которые точно отправятся на январские этапы Кубка мира — это Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Ульяна Кайшева.