В Нагано проходит чемпионат Японии по фигурному катанию. Победителем мужского турнира стал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, набравший 319,36 балла по сумме двух программ. Для титулованного спортсмена эта победа на национальном чемпионате стала уже пятой.

Обладателем серебряной медали стал Шома Уно, судьи оценили его выступление на 284,81 балла. Замкнул тройку призеров Юма Кагияма, его результат — 278,79.

Четвертым стал Кейдзи Танака (238,83), пятым — Шун Сато (236,52), шестым — Казуки Томоно (223,16).

Стоит отметить, что Ханю в своей произвольной программе исполнил четыре четверных прыжка: сольные риттбергер и сальхов, а также два тулупа в каскадах. Уно также включил в свой прокат четыре квада — сальхов, флип и два тулупа.