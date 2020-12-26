Московское «Динамо» на своей арене принимает петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода счет на «ВТБ Арене» пока не открыт — 0:0.

Бесплатная прямая трансляция игры доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В текущем сезоне СКА и «Динамо» уже провели один матч в Санкт-Петербурге, он завершился со счётом 4:3 в пользу гостей из Москвы.

На данный момент СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, команда Валерия Брагина набрала 55 очков за 39 туров. «Динамо» пока занимает четвертую строчку, набрав 48 очков за 37 матчей.