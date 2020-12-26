В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 26 декабря, завершились соревнования спортивных пар, победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 228,23 балла по сумме двух программ.

На втором месте расположился петербургский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, их результат — 224,99. Замкнули тройку лидеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, судьи оценили их выступление на 221,39 балла. Таким образом, все призеры сохранили позиции, занятые после короткой программы.

Четвертыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, пятыми — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Напомним, также сегодня состоится произвольная программа в женском одиночном катании, начало — в 17:00 по московскому времени.