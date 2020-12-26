В Челябинске подходит к концу чемпионат России по фигурному катанию. Последними медали разыграют женщины, их произвольная программа стартовала в 17:00 по московскому времени.

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Короткая программа состоялась днем ранее, по ее итогам в лидеры вышла двукратная чемпионка России Анна Щербакова. На втором месте идет Камила Валиева, на третьем — Дарья Усачева. Все три спортсменки представляют группу Этери Тутберидзе.

Четвертую строчку занимает Александра Трусова, пятую — Елизавета Туктамышева, шестую — Елизавета Нугуманова. Ранее появилась информация, что Туктамышева может сняться с произвольной программы из-за проблем со здоровьем после коронавируса.