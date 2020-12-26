В Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и петербургским СКА. После второго периода счет равный — 1:1.

Бесплатная прямая трансляция встречи доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Автором первой заброшенной шайбы стал Дмитрий Кагарлицкий, реализовавший большинство за на 18-й минуте второго периода. За 13 секунд до сирены на перерыв армейцы сравняли счет благодаря точному броску Антона Белова.

В нынешнем сезоне СКА и «Динамо» уже провели один матч в Петербурге, он завершился победой столичного клуба со счётом 4:3.

На данный момент СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, команда Валерия Брагина набрала 55 очков за 39 туров. «Динамо» пока занимает четвертую строчку, набрав 48 очков за 37 матчей.