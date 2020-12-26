Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на заявление Евгения Плющенко, который остался недоволен оценками Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России.

«Что касается недовольства Плющенко, в фигурном катании есть золотое правило: «Мы не обсуждаем оценки». Мне кажется, это правило давно перестали учитывать. Может быть, потому что раньше все судьи были поимённо, а не инкогнито, как, например, сейчас», — сказала Роднина, слова которой приводит «Чемпионат».

Она добавила, что руководитель может написать протест, если ему не нравятся оценки. Подобные вопросы необходимо решать по правилам, подчеркнула Роднина и отметила, что в её время тренеры не обсуждали оценки.

Напомним, после короткой программы Трусова с чистым прокатом стала четвертой. Она проиграла трем ученицам Этери Тутберидзе, в том числе 14-летней Камиле Валиевой, упавшей с тройного акселя.