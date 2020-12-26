Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении фигуристок в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

По словам Родниной, на этот раз ей понравилось катание Александры Трусовой, чего нельзя было сказать на этапе Кубка страны в Москве. Также эксперт выделила Анну Щербакову, которая вышла в лидеры соревнований.

«Не понравилось, как выступила Туктамышева. Внешне выглядела тяжеловато. Сегодня стало известно, что она может сняться с соревнований. Возможно, именно из-за неважного состояния у неё многое не получилось. Но мы знаем, что она боец», — заявила Роднина, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, после короткой программы лидируют три ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева. Александра Трусова идет четвертой, Елизавета Туктамышева — пятой.