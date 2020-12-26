Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина объяснила, почему в «Инстаграм» организации попал репост сториз с критикой судейства на чемпионате России.

«Этот аккаунт создан для болельщиков, они его у себя отмечают. В истории попадают частные мнения болельщиков, это не официальная позиция Федерации. Историй много, что-то может быть пропущено, но такие, как про Трусову, обязательно убираются. Никто не хочет провокаций», – сказала Ермолина, слова которой приводит Sports.ru.

Напомним, после короткой программы в «Инстаграме» ФФККР был сделан репост сториз одного из болельщиков, недовольного оценками Александры Трусовой. «Трусову обокрали! Я устал от российского судейства. Впервые согласен с Плющенко», – говорилось в публикации. Позже репост исчез из аккаунта ФФККР.