В Москве на «ВТБ-Арене» завершился хоккейный матч между «Динамо» и петербургским СКА. Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, победу со счетом 2:1 в овертайме одержали хозяева встречи.

Первый период прошел без заброшенных шайб. Счет был открыт в концовке второго игрового отрезка: на 38-й минуте нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий реализовал большинство. За 13 секунд до сирены на перерыв армейцы сравняли счет благодаря точному броску Антона Белова с передачи Владимира Ткачева.

В третьем периоде изменений в счете не произошло, поэтому игра перешла в овертайм. Три минуты потребовалось «Динамо», чтобы вырвать победу: автором заброшенной шайбы стал нападающий Вадим Шипачев, ранее записавший на свой счет голевую передачу.