Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин предложил футболистам сборной России принять участие в телевизионном проекте «Ледниковый период».

«Смотрю на чемпионку Европы и мира Машу Петрову — хороший международный уровень. Смотрю на Диму Сычёва — прекрасно катается, тоже международный уровень. И смотрю на сборную России по футболу. Международный уровень? Не сказал бы», — заявил Мишин в ходе очередного выпуска программы.

Специалист пошутил, что призвание футболистов, возможно, к фигурному катанию и «Ледниковому периоду». Он предложил всей национальной команде во главе с Артемом Дзюбой принять участие в проекте.

Напомним, формат «Ледникового периода» подразумевает, что профессиональные фигуристы выступают в паре со звездами шоу-бизнеса. В роли ведущих проекта выступают олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.