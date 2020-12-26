Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, кто из спортсменов сборной России, кроме Александра Большунова, уже гарантировал себе путевку на чемпионат мира.

«Думаю, Глеб Ретивых, Денис Спицов. Артем Мальцев, судя по всему, в очень хорошей форме. У девчонок – Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юля Ступак заработали место, сто процентов. Отборы продолжаются», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Специалист добавила, что те лыжники, которые еще не выступали на Кубке мира, тоже получат возможность отобраться на ЧМ-2021 после «Тур де Ски». Вяльбе выразила надежду, что к февралю форму наберет Анастасия Седова, потому что команде нужна еще одна спортсменка для эстафеты.

Что касается Устюгова, Вяльбе отметила, что его сезон не закончен, но за прошлые победы его в команду не возьмут.

«Ему, как и остальным, надо отбираться на ЧМ – время у него для этого есть», – сказала Вяльбе.