Фигуристка Майя Хромых с падением исполнила произвольную программу на чемпионате России, который в настоящий момент проходит в Челябинске.

После короткой программы Хромых шла на седьмом месте, сегодня она закрывала вторую разминку. Майя начала свое выступление с четверного тулупа, но выполнить его не смогла и упала. После этого фигуристка уже не допускала ошибок: она сделала каскад из тройного флипа и двойного тулупа, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад из тройных лутца и тулупа, каскад из тройных флипа и сальхова через ойлер, а также тройной лутц.

Судьи оценили выступление Хромых на 138,98 балла, в сумме это дало 211,91. На данный момент фигуристка идет на первом месте.