Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, прокомментировала победу на чемпионате России в Челябинске.

«Мы очень и очень рады. Клевый момент. Все эмоции выплеснулись, когда увидели оценки. От напряжения. Долгий старт получился, день перерыва, сегодня тоже было время подумать — последний стартовый номер», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Фигуристка добавила, что чувствовала большое напряжение, поэтому не сдержала слез, когда увидела оценки.

Также Тарасова поделилась мнением об обязательном тестировании спортсменов на коронавирус перед соревнованиями.

«Мне кажется, предъявление теста ПЦР перед соревнованиями — это правильная мера. Мне кажется, заставлять делать вакцину для участия в соревнованиях неправильно, но, если вдруг придется, я, наверное, готова», — сказала Тарасова.

Напомним, второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.